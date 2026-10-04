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Columbo ,

Sezona 9 Epizoda 3

Odvjetnik Oscar Finch ubija čovjeka iz svoje prošlosti i pokušava prikazati njegovu smrt kao samoubojstvo. Columbo primjećuje nekoliko sitnih nelogičnosti koje službena istraga nije razjasnila. Trag ga vodi prema Finchu i njegovim vezama s moćnim političkim ljudima.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 9

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