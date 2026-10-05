Columbo - Sezona 9 - 5. epizoda

Columbo ,
Dostupno još 2 dana
Britanski stomatolog dr. Wesley Corman ubija svoju suprugu kako bi bio s njezinom ljubavnicom. Međutim, kada plan ne ispadne kako je zamislio, Corman mora improvizirati kako bi prikrio zločin. Columbo primjećuje nekoliko sitnih detalja koji ne odgovaraju njegovoj priči i počinje slagati slučaj protiv njega.Prikaži više
Sezona 9Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
1:31:25
1. epizoda
Poznati slikar Max Barsini živi okružen ženama koje su mu bivše ili sadašnje partnerice i model. Kada njegova bivša supruga Louise bude pronađena mrtva, Columbo istražuje njezinu navodnu smrt utapanjem. Istraga postupno otkriva komplicirane odnose i Maxovu potrebu da kontrolira žene oko sebe.
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1:31:24
2. Columbo Cries Wolf
Dian Hunter, izdavačica časopisa Bachelor's World, planira prodati svoj udio velikom medijskom mogulu. Njezin ljubavnik i poslovni partner Sean Brantley protivi se tome. Nakon Dianina navodnog nestanka, Columbo počinje sumnjati da nestanak nije ono što se čini.
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1:29:30
3. epizoda
Odvjetnik Oscar Finch ubija čovjeka iz svoje prošlosti i pokušava prikazati njegovu smrt kao samoubojstvo. Columbo primjećuje nekoliko sitnih nelogičnosti koje službena istraga nije razjasnila. Trag ga vodi prema Finchu i njegovim vezama s moćnim političkim ljudima.
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1:32:22
4. epizoda
Columbo odlazi u Meksiko, gdje se susreće s umirovljenim meksičkim pukovnikom i njegovim sinom. Nakon što pukovnik bude ubijen, istraga otkriva vezu sa starim vojnim događajem i pitanjem časti. Columbo pokušava razotkriti što se zapravo dogodilo.
Dostupno još 1 dan
1:31:24
5. epizoda
Britanski stomatolog dr. Wesley Corman ubija svoju suprugu kako bi bio s njezinom ljubavnicom. Međutim, kada plan ne ispadne kako je zamislio, Corman mora improvizirati kako bi prikrio zločin. Columbo primjećuje nekoliko sitnih detalja koji ne odgovaraju njegovoj priči i počinje slagati slučaj protiv njega.
Dostupno još 2 dana