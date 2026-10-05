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Columbo ,

Sezona 9 Epizoda 5

Britanski stomatolog dr. Wesley Corman ubija svoju suprugu kako bi bio s njezinom ljubavnicom. Međutim, kada plan ne ispadne kako je zamislio, Corman mora improvizirati kako bi prikrio zločin. Columbo primjećuje nekoliko sitnih detalja koji ne odgovaraju njegovoj priči i počinje slagati slučaj protiv njega.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 9

1:31:25
Columbo - Sezona 9 - 1. epizoda

1. epizoda

Poznati slikar Max Barsini živi okružen ženama koje su mu bivše ili sadašnje partnerice i model. Kada njegova bivša supruga Louise bude pronađena mrtva, Columbo istražuje njezinu navodnu smrt utapanjem. Istraga postupno otkriva komplicirane odnose i Maxovu potrebu da kontrolira žene oko sebe.
Dostupno još samo danas
1:31:24
Columbo - Sezona 9 - Columbo Cries Wolf

2. Columbo Cries Wolf

Dian Hunter, izdavačica časopisa Bachelor's World, planira prodati svoj udio velikom medijskom mogulu. Njezin ljubavnik i poslovni partner Sean Brantley protivi se tome. Nakon Dianina navodnog nestanka, Columbo počinje sumnjati da nestanak nije ono što se čini.
Dostupno još samo danas
1:29:30
Columbo - Sezona 9 - 3. epizoda

3. epizoda

Odvjetnik Oscar Finch ubija čovjeka iz svoje prošlosti i pokušava prikazati njegovu smrt kao samoubojstvo. Columbo primjećuje nekoliko sitnih nelogičnosti koje službena istraga nije razjasnila. Trag ga vodi prema Finchu i njegovim vezama s moćnim političkim ljudima.
Dostupno još 1 dan
1:32:22
Columbo - Sezona 9 - 4. epizoda

4. epizoda

Columbo odlazi u Meksiko, gdje se susreće s umirovljenim meksičkim pukovnikom i njegovim sinom. Nakon što pukovnik bude ubijen, istraga otkriva vezu sa starim vojnim događajem i pitanjem časti. Columbo pokušava razotkriti što se zapravo dogodilo.
Dostupno još 1 dan
1:31:24
Columbo - Sezona 9 - 5. epizoda

5. epizoda

Britanski stomatolog dr. Wesley Corman ubija svoju suprugu kako bi bio s njezinom ljubavnicom. Međutim, kada plan ne ispadne kako je zamislio, Corman mora improvizirati kako bi prikrio zločin. Columbo primjećuje nekoliko sitnih detalja koji ne odgovaraju njegovoj priči i počinje slagati slučaj protiv njega.
Dostupno još 2 dana

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