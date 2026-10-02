Columbo - Sezona 2 - 7. epizoda

Columbo ,
Dostupno još 2 dana
Šahovski prvak Emmett Clayton suočava se s izazivačem Tomlinom Dudekom, koji je opasan protivnik. Clayton odlučuje ukloniti suparnika prije velike partije i pažljivo planira ubojstvo. Columbo mora nadmudriti čovjeka koji je navikao razmišljati nekoliko poteza unaprijed.Prikaži više
Sezona 2Kultna detektivska serija 'Columbo' prati nemarno odjevenog i naizgled naivnog inspektora koji uvijek uspijeva riješiti najsloženije zločine. Na prvi pogled, Columbo izgleda kao nespretan i previše pristojan detektiv, no njegova briljantnost u otkrivanju detalja koji drugima promaknu, čini ga izuzetnim istražiteljem. Columbo je majstor u povezivanju naizgled nepovezanih informacija i situacija, a njegova sposobnost da smiruje osumnjičene i stvori lažan osjećaj sigurnosti čini ga nezamjenjivim. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče.Žanr: kriminalistički, dramaGlumci: Peter Falk, William Shatner, Molly Hagan, Beverly Leech, Jack Laufer, Mike Lally, John Finnegan, Bruce Kirby, Charles Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Travis, Ed McCreadyRežija: Patrick McGoohanDržava: SAD
1:10:40
3. epizoda
Vlasnik nogometnog kluba Eric Wagner pronađen je mrtav u bazenu. Sve izgleda kao nesretni slučaj, ali Columbo sumnja da je riječ o ubojstvu. Glavni osumnjičeni ima vrlo uvjerljiv alibi, pa Columbo mora pronaći način da ga poveže sa zločinom.
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1:33:23
4. epizoda
Columbo odlazi u London kako bi proučavao metode Scotland Yarda, ali se ubrzo nađe usred istrage ubojstva. Poznati glumački par Lillian Stanhope i Nicholas Frame slučajno usmrti producenta Sir Rogera Havershama, a zatim pokušava njegovo tijelo i mjesto smrti prikazati kao nesretan slučaj.
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1:10:36
5. epizoda
Ostarjela filmska zvijezda Nora Chandler postaje meta ucjene trač-kolumnista Jerryja Parksa. U očaju Nora pokušava ukloniti problem, ali plan ne ide prema očekivanjima. Columbo, koji je veliki obožavatelj njezine karijere, preuzima istragu.
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1:10:42
6. epizoda
Ugledni kardiolog dr. Barry Mayfield planira ubiti kolegu tijekom operacije tako što će upotrijebiti konac koji se kasnije raspada. Kada medicinska sestra otkrije njegov plan, Mayfield je mora ukloniti kao svjedoka. Columbo pokušava dokazati da se iza naizgled medicinskih komplikacija zapravo krije ubojstvo.
Dostupno još 1 dan
1:10:42
7. epizoda
Šahovski prvak Emmett Clayton suočava se s izazivačem Tomlinom Dudekom, koji je opasan protivnik. Clayton odlučuje ukloniti suparnika prije velike partije i pažljivo planira ubojstvo. Columbo mora nadmudriti čovjeka koji je navikao razmišljati nekoliko poteza unaprijed.
Dostupno još 2 dana