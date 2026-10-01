Columbo - Sezona 2 - 8. epizoda

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Columbo ,

Sezona 2 Epizoda 8

I, prije negoli umaknete pravdi, samo još nešto... Policijski inspektor Columbo (Peter Falk) je nemarno odjeven, naizgled naivan i previše pristojan detektiv koji ne odaje dojam čovjeka sposobnog riješiti bilo kakav zločin, kamoli složeno ubojstvo. Međutim, njegovi rezultati govore kako je sve to samo brižno planirana i uspješno izvedena krinka koja osumnjičene uljuljava u lažan osjećaj sigurnosti. Columbo je zapravo briljantan istražitelj s okom koje uočava i najsitnije i drugima nevažne detalje, sposoban u kompleksnu sliku povezati naizgled nepovezane situacije i informacije. Najčešći Columbvo način razotkrivanja počinitelja je onaj kada osumnjičenog ispituje nizom relativno nevažnih pitanja. Kada se ovaj osjeti sigurnim, misleći kako je prevario i još jednog policajca, Columbo ga prekine karakterističnom upadicom: „Samo još nešto...". Nakon toga najčešće slijedi pitanje iz kojeg je jasno kako je detektiv u iskazu osumnjičenog pronašao nekakvo neslaganje s dokazima koje je pronašao. Kriminalcu potom ne preostaje ništa drugo nego priznati zločin. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče. Kako gotovo svaka od brojnih epizoda - koje su po trajanju bliže cjelovečernjim trilerima - započinje scenom ubojstva u kojoj jasno vidimo tko ga čini, tako je u seriji izostavljen element tzv. whodunit trilera. Columbo tako gledateljima ne pomaže otkriti tko je zločin počinio, nego kako, kada i zašto, što se često pokaže mnogo zanimljivijim odgovorima.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 2

  • Sezona 9

1:10:36
Columbo - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Ostarjela filmska zvijezda Nora Chandler postaje meta ucjene trač-kolumnista Jerryja Parksa. U očaju Nora pokušava ukloniti problem, ali plan ne ide prema očekivanjima. Columbo, koji je veliki obožavatelj njezine karijere, preuzima istragu.
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1:10:42
Columbo - Sezona 2 - 6. epizoda

6. epizoda

Ugledni kardiolog dr. Barry Mayfield planira ubiti kolegu tijekom operacije tako što će upotrijebiti konac koji se kasnije raspada. Kada medicinska sestra otkrije njegov plan, Mayfield je mora ukloniti kao svjedoka. Columbo pokušava dokazati da se iza naizgled medicinskih komplikacija zapravo krije ubojstvo.
Dostupno još samo danas
1:10:42
Columbo - Sezona 2 - 7. epizoda

7. epizoda

Šahovski prvak Emmett Clayton suočava se s izazivačem Tomlinom Dudekom, koji je opasan protivnik. Clayton odlučuje ukloniti suparnika prije velike partije i pažljivo planira ubojstvo. Columbo mora nadmudriti čovjeka koji je navikao razmišljati nekoliko poteza unaprijed.
Dostupno još 1 dan
1:10:40
Columbo - Sezona 2 - 8. epizoda

8. epizoda

I, prije negoli umaknete pravdi, samo još nešto... Policijski inspektor Columbo (Peter Falk) je nemarno odjeven, naizgled naivan i previše pristojan detektiv koji ne odaje dojam čovjeka sposobnog riješiti bilo kakav zločin, kamoli složeno ubojstvo. Međutim, njegovi rezultati govore kako je sve to samo brižno planirana i uspješno izvedena krinka koja osumnjičene uljuljava u lažan osjećaj sigurnosti. Columbo je zapravo briljantan istražitelj s okom koje uočava i najsitnije i drugima nevažne detalje, sposoban u kompleksnu sliku povezati naizgled nepovezane situacije i informacije. Najčešći Columbvo način razotkrivanja počinitelja je onaj kada osumnjičenog ispituje nizom relativno nevažnih pitanja. Kada se ovaj osjeti sigurnim, misleći kako je prevario i još jednog policajca, Columbo ga prekine karakterističnom upadicom: „Samo još nešto...". Nakon toga najčešće slijedi pitanje iz kojeg je jasno kako je detektiv u iskazu osumnjičenog pronašao nekakvo neslaganje s dokazima koje je pronašao. Kriminalcu potom ne preostaje ništa drugo nego priznati zločin. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče. Kako gotovo svaka od brojnih epizoda - koje su po trajanju bliže cjelovečernjim trilerima - započinje scenom ubojstva u kojoj jasno vidimo tko ga čini, tako je u seriji izostavljen element tzv. whodunit trilera. Columbo tako gledateljima ne pomaže otkriti tko je zločin počinio, nego kako, kada i zašto, što se često pokaže mnogo zanimljivijim odgovorima.
Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 2

  • Sezona 9