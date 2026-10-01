Columbo - Sezona 2 - 8. epizoda

Sezona 2 Epizoda 8

I, prije negoli umaknete pravdi, samo još nešto... Policijski inspektor Columbo (Peter Falk) je nemarno odjeven, naizgled naivan i previše pristojan detektiv koji ne odaje dojam čovjeka sposobnog riješiti bilo kakav zločin, kamoli složeno ubojstvo. Međutim, njegovi rezultati govore kako je sve to samo brižno planirana i uspješno izvedena krinka koja osumnjičene uljuljava u lažan osjećaj sigurnosti. Columbo je zapravo briljantan istražitelj s okom koje uočava i najsitnije i drugima nevažne detalje, sposoban u kompleksnu sliku povezati naizgled nepovezane situacije i informacije. Najčešći Columbvo način razotkrivanja počinitelja je onaj kada osumnjičenog ispituje nizom relativno nevažnih pitanja. Kada se ovaj osjeti sigurnim, misleći kako je prevario i još jednog policajca, Columbo ga prekine karakterističnom upadicom: „Samo još nešto...". Nakon toga najčešće slijedi pitanje iz kojeg je jasno kako je detektiv u iskazu osumnjičenog pronašao nekakvo neslaganje s dokazima koje je pronašao. Kriminalcu potom ne preostaje ništa drugo nego priznati zločin. Dugovječna i među gledateljima obožavana kriminalistička serija o istragama kultnog detektiva Columba od ostatka se konkurencije, osim odlično zapletenim i još bolje raspletenim scenarijima te nezaboravnom naslovnom ulogom Petera Falka, odvojila i rijetko korištenim konceptom izvrnute detektivske priče. Kako gotovo svaka od brojnih epizoda - koje su po trajanju bliže cjelovečernjim trilerima - započinje scenom ubojstva u kojoj jasno vidimo tko ga čini, tako je u seriji izostavljen element tzv. whodunit trilera. Columbo tako gledateljima ne pomaže otkriti tko je zločin počinio, nego kako, kada i zašto, što se često pokaže mnogo zanimljivijim odgovorima.

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