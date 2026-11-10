'Čovjek sa željeznom maskom' povijesni je pustolovni film inspiriran romanima Alexandrea Dumasa, s Leonardom DiCaprijem u dvostrukoj glavnoj ulozi. Radnja je smještena u Francusku 17. stoljeća, gdje okrutni kralj Louis XIV. vlada bez milosti, dok njegov tajni brat blizanac Philippe godinama čami u tamnici, skriven iza željezne maske. Kada kraljeva samovolja dovede do tragedije, legendarni mušketiri Athos, Aramis i Porthos odlučuju osloboditi zatočenog princa i zamijeniti nemilosrdnog vladara njegovim bratom. No njihov nekadašnji suborac D'Artagnan ostaje odan kralju, što ih dovodi do opasnog sukoba. Uz raskošne kostime, napete dvoboje, političke spletke i borbu za pravdu, 'Čovjek sa željeznom maskom' donosi uzbudljivu priču o izdaji, časti i tajni koja bi mogla promijeniti sudbinu francuskog kraljevstva.

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