Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
Čuvar životinja
Zookeeper
logotype

Čuvar životinja , Zookeeper

2011 1 h 37 min

'Čuvar životinja' je urnebesna komedija o Griffinu Keyesu, brižnom čuvaru zoološkog vrta koji nakon što ga ljubav života odbije zbog njegova posla odlučuje napraviti veliki životni zaokret. Kada se njegova bivša djevojka pojavi na obiteljskom slavlju, Griffin prihvaća posao u autokući, no životinje iz zoološkog vrta ne žele tako lako izgubiti svog omiljenog čuvara. U filmu 'Čuvar životinja' životinje odlučuju pomoći Griffinu da ponovno osvoji Stephanie, što dovodi do niza zabavnih i potpuno neočekivanih situacija. 'Čuvar životinja' predvodi Kevin James, a glasove životinjskim likovima posudile su brojne poznate zvijezde.

Prikaži više
Smiješno Feel good Obiteljski
Dostupno još 5 dana

Slični sadržaji

Lov na superubojicu
As u rukavu
U vrtlogu igre
Spaliti nakon čitanja
Johnny English ponovno jaše
Hector u potrazi za srećom
Noć glupih mrtvaca
Divlja salsa
Koja je ona prava?