2011 1 h 37 min

'Čuvar životinja' je urnebesna komedija o Griffinu Keyesu, brižnom čuvaru zoološkog vrta koji nakon što ga ljubav života odbije zbog njegova posla odlučuje napraviti veliki životni zaokret. Kada se njegova bivša djevojka pojavi na obiteljskom slavlju, Griffin prihvaća posao u autokući, no životinje iz zoološkog vrta ne žele tako lako izgubiti svog omiljenog čuvara. U filmu 'Čuvar životinja' životinje odlučuju pomoći Griffinu da ponovno osvoji Stephanie, što dovodi do niza zabavnih i potpuno neočekivanih situacija. 'Čuvar životinja' predvodi Kevin James, a glasove životinjskim likovima posudile su brojne poznate zvijezde.

Prikaži više