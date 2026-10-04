Bolna obmana , Deep Deception
Žene se udružuju u borbi za pravdu, dok novinari istražuju slučaj i otkrivaju sve više detalja o skandalu koji stavlja pritisak na policiju.Prikaži više
Sezona 1'Bolna obmana' je potresan true crime dokumentarac o jednom od najvećih skandala britanske policije, u kojem pet žena otkriva kako su muškarci s kojima su godinama bile u ljubavnim vezama zapravo bili policajci na tajnom zadatku. Infiltrirani među političke aktiviste i prosvjednike pod lažnim identitetima, policajci su gradili intimne odnose kako bi održali svoje paravane, a njihove partnerice tek su nakon prekida i misterioznih nestanaka počele povezivati tragove i otkrivati istinu. 'Bolna obmana' prati njihovu potragu za odgovorima, razotkrivanje tajnih policijskih jedinica i zajedničku pravnu borbu protiv londonske Metropolitan Police, otkrivajući razmjere britanskog „Spycops“ skandala koji se protezao desetljećima.Žanr: True CrimeDržava: Velika Britanija
46:35
1. epizoda
Alison i Helen vjeruju da su pronašle pravu ljubav, sve dok njihovi partneri iznenada ne nestanu. Lisa otkriva šokantnu istinu o svom partneru i suočava se s činjenicom da je bio dio tajne policijske operacije.
46:34
2. epizoda
Nakon novih otkrića, žene saznaju da su njihovi bivši partneri bili povezani s tajnom policijskom jedinicom. Lisa javno razotkriva svoju priču, što potiče i druge žene da progovore.