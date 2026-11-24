'Delirij' je napeti psihološki horor redatelja Dennisa Iliadisa, s Topherom Graceom i Patricijom Clarkson u glavnim ulogama. Nakon dvadeset godina provedenih u psihijatrijskoj ustanovi, Tom Walker vraća se u raskošnu vilu koju je naslijedio od oca, uz stroge uvjete nadzora i obvezno javljanje liječnicima. No njegov novi početak ubrzo se pretvara u noćnu moru. Tajanstveni pozivi, zastrašujuće vizije i neobjašnjivi događaji navode ga na sumnju da u kući nije sam. Dok otkriva mračne obiteljske tajne i skrivene prolaze vile, Tom sve teže razlikuje stvarnost od halucinacija. U produkciji Jasona Bluma i Leonarda DiCaprija, 'Delirij' donosi jezivu priču o traumama, paranoji i tajnama prošlosti. Prijeti li Tomu stvarna opasnost ili ga izdaje vlastiti um? Pogledaj 'Delirij' na Voyo!

Prikaži više