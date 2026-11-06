DFB Pokal: Bayern Munchen - 1 FC Magdeburg ,
DFB-Pokal: Bayern München – 1. FC Magdeburg donosi susret njemačkog nogometnog velikana i ambicioznog drugoligaša u borbi za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Bayern München pred domaćim navijačima želi opravdati ulogu favorita i nastaviti pohod na novi trofej, dok 1. FC Magdeburg traži priliku za iznenađenje i plasman među najbolje momčadi njemačkog kupa.Prikaži više
2026DFB-Pokal: Bayern München – Magdeburg donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će aktualni osvajač Kupa, Bayern München, ugostiti drugoligaša Magdeburg. Bayern u susret ulazi kao veliki favorit, dok će Magdeburg pokušati prirediti veliku senzaciju i izbaciti jednog od glavnih favorita natjecanja. DFB-Pokal: Bayern München – Magdeburg igra se u srijedu, 28.10. od 20:45 na Voyo!Žanr: sport
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Bayern München - 1 FC Magdeburg
DFB-Pokal: Bayern München – 1. FC Magdeburg donosi susret njemačkog nogometnog velikana i ambicioznog drugoligaša u borbi za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Bayern München pred domaćim navijačima želi opravdati ulogu favorita i nastaviti pohod na novi trofej, dok 1. FC Magdeburg traži priliku za iznenađenje i plasman među najbolje momčadi njemačkog kupa.