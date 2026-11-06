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DFB Pokal: Bayern Munchen - 1 FC Magdeburg ,

2026 Epizoda 0

DFB-Pokal: Bayern München – 1. FC Magdeburg donosi susret njemačkog nogometnog velikana i ambicioznog drugoligaša u borbi za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Bayern München pred domaćim navijačima želi opravdati ulogu favorita i nastaviti pohod na novi trofej, dok 1. FC Magdeburg traži priliku za iznenađenje i plasman među najbolje momčadi njemačkog kupa.

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DFB-Pokal: Bayern München - 1 FC Magdeburg
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