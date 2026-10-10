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DFB Pokal: Bayern Munchen - 1 FC Magdeburg ,

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DFB-Pokal: Bayern München – Magdeburg donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će aktualni osvajač Kupa, Bayern München, ugostiti drugoligaša Magdeburg. Bayern u susret ulazi kao veliki favorit, dok će Magdeburg pokušati prirediti veliku senzaciju i izbaciti jednog od glavnih favorita natjecanja. DFB-Pokal: Bayern München – Magdeburg igra se u srijedu, 28.10. od 20:45 na Voyo!

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Dostupno još 29 dana

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