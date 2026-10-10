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DFB Pokal: Borussia Dortmund - Werder Bremen ,

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DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Borussia Dortmund ugostiti Werder Bremen. Dortmund u susret ulazi kao favorit, no Werder će na zahtjevnom gostovanju pokušati prirediti iznenađenje i izboriti plasman u sljedeću rundu. DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen igra se u utorak, 27.10. od 20:45 na Voyo!

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Dostupno još 29 dana

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DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen - najava
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