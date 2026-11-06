2026 Epizoda 0

DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi uzbudljiv dvoboj njemačkog kupa i borbu za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Borussia Dortmund na domaćem terenu dočekuje Werder Bremen, a obje momčadi tražit će pobjedu i priliku za nastavak natjecanja u DFB-Pokalu. DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi atraktivan nogomet, neizvjesnost i veliku borbenost, uz očekivanje uzbudljive utakmice u kojoj svaki potez može odlučiti o pobjedniku.

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