DFB Pokal: Borussia Dortmund - Werder Bremen ,
DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi uzbudljiv dvoboj njemačkog kupa i borbu za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Borussia Dortmund na domaćem terenu dočekuje Werder Bremen, a obje momčadi tražit će pobjedu i priliku za nastavak natjecanja u DFB-Pokalu. DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi atraktivan nogomet, neizvjesnost i veliku borbenost, uz očekivanje uzbudljive utakmice u kojoj svaki potez može odlučiti o pobjedniku.Prikaži više
2026DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Borussia Dortmund ugostiti Werder Bremen. Dortmund u susret ulazi kao favorit, no Werder će na zahtjevnom gostovanju pokušati prirediti iznenađenje i izboriti plasman u sljedeću rundu. DFB-Pokal: Borussia Dortmund – Werder Bremen igra se u utorak, 27.10. od 20:45 na Voyo!Žanr: sportDržava: Njemačka