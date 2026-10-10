Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

DFB Pokal: Dynamo Dresden - Schalke

Br. epizoda: 1

DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Dynamo Dresden ugostiti Schalke 04. Domaćin će pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Schalke u ovaj susret ulazi s ambicijom nastavka svog puta prema završnici Kupa. DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke igra se u srijedu, 28.10. od 18:00 na Voyo!

Prikaži više
Najave

  • Najava

Slični sadržaji

DFB Pokal: Borussia Dortmund - Werder Bremen
DFB Pokal: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
DFB Pokal: Köln - FC Union Berlin
DFB Pokal: Bayern Munchen - 1 FC Magdeburg
Thun - Dinamo
DFB-Pokal
DFB-Pokal: VfL Osnabrück - Bayern München
UEFA U-17 2026: Španjolska - Hrvatska
DFB-Pokal: Hansa Rostock - Stuttgart
UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves
Liga Portugal Betclic: Sporting CP - FC Arouca
Liga Portugal Betclic: FC Porto - Moreirense FC

Najave

DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke - najava
Prikaži više

  • Najava