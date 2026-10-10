DFB Pokal: Dynamo Dresden - Schalke ,
Dostupno još 29 dana
DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Dynamo Dresden ugostiti Schalke 04. Domaćin će pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Schalke u ovaj susret ulazi s ambicijom nastavka svog puta prema završnici Kupa. DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke igra se u srijedu, 28.10. od 18:00 na Voyo!Prikaži više
NajavaDFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Dynamo Dresden ugostiti Schalke 04. Domaćin će pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Schalke u ovaj susret ulazi s ambicijom nastavka svog puta prema završnici Kupa. DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke igra se u srijedu, 28.10. od 18:00 na Voyo!
1:31
DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke - najava
DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Dynamo Dresden ugostiti Schalke 04. Domaćin će pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Schalke u ovaj susret ulazi s ambicijom nastavka svog puta prema završnici Kupa. DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke igra se u srijedu, 28.10. od 18:00 na Voyo!
Dostupno još 29 dana