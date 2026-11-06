DFB Pokal: Dynamo Dresden - Schalke ,
DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem se sastaju dva tradicionalna njemačka kluba željna prolaska u sljedeću fazu natjecanja. Dynamo Dresden pred svojim navijačima traži priliku za iznenađenje i potvrdu svoje kvalitete, dok Schalke 04 želi opravdati očekivanja i nastaviti put prema završnici DFB-Pokala.Prikaži više
2026DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Dynamo Dresden ugostiti Schalke 04. Domaćin će pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Schalke u ovaj susret ulazi s ambicijom nastavka svog puta prema završnici Kupa. DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke igra se u srijedu, 28.10. od 18:00 na Voyo!Žanr: sport
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Dynamo Dresden - Schalke
DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem se sastaju dva tradicionalna njemačka kluba željna prolaska u sljedeću fazu natjecanja. Dynamo Dresden pred svojim navijačima traži priliku za iznenađenje i potvrdu svoje kvalitete, dok Schalke 04 želi opravdati očekivanja i nastaviti put prema završnici DFB-Pokala.