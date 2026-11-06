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DFB Pokal: Dynamo Dresden - Schalke ,

2026 Epizoda 0

DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Schalke donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem se sastaju dva tradicionalna njemačka kluba željna prolaska u sljedeću fazu natjecanja. Dynamo Dresden pred svojim navijačima traži priliku za iznenađenje i potvrdu svoje kvalitete, dok Schalke 04 želi opravdati očekivanja i nastaviti put prema završnici DFB-Pokala.

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DFB Pokal: Dynamo Dresden - Schalke
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