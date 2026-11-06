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DFB Pokal: Köln - FC Union Berlin ,

2026 Epizoda 0

DFB-Pokal: FC Köln – 1. FC Union Berlin donosi uzbudljiv dvoboj njemačkog kupa i borbu za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. FC Köln na domaćem terenu dočekuje Union Berlin, a obje momčadi tražit će pobjedu i priliku za nastavak natjecanja u DFB-Pokalu. DFB-Pokal: FC Köln – 1. FC Union Berlin donosi neizvjesnost, borbenost i dinamičan nogomet, uz mogućnost iznenađenja i uzbudljivog raspleta do posljednjeg sučevog zvižduka.

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