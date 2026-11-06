DFB Pokal: Köln - FC Union Berlin ,
DFB-Pokal: FC Köln – 1. FC Union Berlin donosi uzbudljiv dvoboj njemačkog kupa i borbu za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. FC Köln na domaćem terenu dočekuje Union Berlin, a obje momčadi tražit će pobjedu i priliku za nastavak natjecanja u DFB-Pokalu. DFB-Pokal: FC Köln – 1. FC Union Berlin donosi neizvjesnost, borbenost i dinamičan nogomet, uz mogućnost iznenađenja i uzbudljivog raspleta do posljednjeg sučevog zvižduka.Prikaži više
2026DFB-Pokal: Köln – Union Berlin donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Köln na domaćem terenu ugostiti Union Berlin. Očekuje nas izjednačen bundesligaški obračun u kojem će obje momčadi tražiti pobjedu i mjesto među najboljih 16 momčadi natjecanja. DFB-Pokal: Köln – Union Berlin igra se u utorak, 27.10. od 20:45 na Voyo!Žanr: sportDržava: Njemačka