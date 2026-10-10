DFB Pokal: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Br. epizoda: 1

DFB-Pokal: HSV – Eintracht Frankfurt donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Hamburger SV na domaćem terenu ugostiti Eintracht Frankfurt. Očekuje nas zanimljiv bundesligaški okršaj, a obje momčadi tražit će prolazak u sljedeću fazu natjecanja. DFB-Pokal: HSV – Eintracht Frankfurt igra se u utorak, 27.10. od 18:00 na Voyo!

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