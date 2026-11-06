DFB Pokal: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt ,
DFB-Pokal: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt donosi uzbudljiv dvoboj njemačkog kupa i borbu za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Hamburger SV na domaćem terenu dočekuje Eintracht Frankfurt, a obje momčadi tražit će pobjedu i priliku za nastavak natjecanja u DFB-Pokalu. DFB-Pokal: Hamburger SV – Eintracht Frankfurt donosi neizvjesnost, borbenost i atraktivan nogomet, uz mogućnost velikog iznenađenja i uzbudljivog raspleta do posljednje minute.Prikaži više
2026DFB-Pokal: HSV – Eintracht Frankfurt donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Hamburger SV na domaćem terenu ugostiti Eintracht Frankfurt. Očekuje nas zanimljiv bundesligaški okršaj, a obje momčadi tražit će prolazak u sljedeću fazu natjecanja. DFB-Pokal: HSV – Eintracht Frankfurt igra se u utorak, 27.10. od 18:00 na Voyo!Žanr: sportDržava: Njemačka