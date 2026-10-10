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DFB Pokal: Köln - FC Union Berlin

Br. epizoda: 1

DFB-Pokal: Köln – Union Berlin donosi dvoboj druge runde njemačkog Kupa u kojem će Köln na domaćem terenu ugostiti Union Berlin. Očekuje nas izjednačen bundesligaški obračun u kojem će obje momčadi tražiti pobjedu i mjesto među najboljih 16 momčadi natjecanja. DFB-Pokal: Köln – Union Berlin igra se u utorak, 27.10. od 20:45 na Voyo!

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DFB-Pokal: Köln – Union Berlin - najava
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