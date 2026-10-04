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Diddy: Sve pred našim očima , Diddy: In Plain Sight

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'Diddy: Sve pred našim očima' donosi dokumentarni pogled na uspon i pad Seana Combsa, poznatog kao Diddy, jedne od najutjecajnijih figura hip-hop industrije. Kroz arhivske snimke, razgovore i svjedočanstva ljudi iz njegova okruženja, dokumentarac istražuje stvaranje glazbenog imperija Bad Boy Records, put do svjetske slave te kontroverze koje su obilježile njegovu javnu sliku. Uoči sudskog procesa povezanog s optužbama za seksualne zločine, 'Diddy: Sve pred našim očima' donosi perspektive ljudi bliskih Diddyju i otvara pitanja o navodima koji su godinama ostajali u javnosti nezapaženi.

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Dostupno još 27 dana

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Diddy: Sve pred našim očima - najava
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