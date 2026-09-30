Divlje pčele - NOVA SEZONA - 1. epizoda

Divlje pčele , Agries Melisses
Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. Katarina sve podnosi s dostojanstvom. Istodobno, Ante odlučuje prepisati svu imovinu Nikoli, Marku i Mirjani jer planira pobjeći. Glavne poslove ostavlja Nikoli jer u njemu vidi svog pravog nasljednika. Svi se brinu za Ivicu, no on glumi da je sve u redu... Međutim, potajno uzima pištolj. Mirjanu i dalje pokreće osveta te odbija bilo kakvu mogućnost milosti prema Katarini. Zora i Jakov su slomljeni, dok Katarina presudu prima mirno i prkosno.Prikaži više
NOVA SEZONADivlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: romansa, dramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Jasna Bilušić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Zijad Gračić, Lidija Kordić, Amar Bukvić, Mirela Brekalo, Marin Klišmanić, Slavko Sobin, Mirta Zečević, Sara Blažić, Antonio AgostiniRežija: Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska
Sezona 1Divlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: drama, romansa, DramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Jasna Bilušić, Amar Bukvić, Zijad Gračić, Antonio Agostini, Mirela Brekalo, Ana Marija Veselčić, Klemen NovakRežija: Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska