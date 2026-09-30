Divlje pčele - NOVA SEZONA - 5. epizoda

Divlje pčele , Agries Melisses
Katarina tuđom krivnjom završava u samici, prepuštena samovolji zatvorskih čuvara. Čavka se oporavlja u bolnici gdje ga Tereza njeguje, dok njegov napadač Ivica potpuno gubi kontrolu. Otkako je Ante u bijegu, odnosi moći u kući Vukas ozbiljno su narušeni: Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode. Uoči odlaska iz Vrila, Domazet prepušta svoju zemlju zadruzi, ali pod jednim uvjetom. I Zora shvaća da za nju u Vrilu nema budućnosti. Dan prije Domazetova odlaska donosi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala.Prikaži više
NOVA SEZONADivlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: romansa, dramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Jasna Bilušić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Zijad Gračić, Lidija Kordić, Amar Bukvić, Mirela Brekalo, Marin Klišmanić, Slavko Sobin, Mirta Zečević, Sara Blažić, Antonio AgostiniRežija: Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska
Sezona 1Divlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: drama, romansa, DramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Jasna Bilušić, Amar Bukvić, Zijad Gračić, Antonio Agostini, Mirela Brekalo, Ana Marija Veselčić, Klemen NovakRežija: Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska