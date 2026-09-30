Divlje pčele - NOVA SEZONA - 6. epizoda

Divlje pčele , Agries Melisses
Vrilom odjekuje pucanj. General Badurina prisjeća se minuta prije pucnja. U kući Vukas vlada napetost; Marko i Nikola se sukobljavaju jer Nikola želi otpuštati radnike. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se iživljava nad Katarinom: prvo je muči u samici, a potom izvlači iz kreveta kako bi nastavio psihološko maltretiranje.Prikaži više
NOVA SEZONADivlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: romansa, dramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Jasna Bilušić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Zijad Gračić, Lidija Kordić, Amar Bukvić, Mirela Brekalo, Marin Klišmanić, Slavko Sobin, Mirta Zečević, Sara Blažić, Antonio AgostiniRežija: Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska
Sezona 1Divlje pčele donose napetu hrvatsku obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.Žanr: drama, romansa, DramaGlumci: Ana-Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Sanja Vejnović, Jelena Perčin, Alan Blažević, Jasna Bilušić, Amar Bukvić, Zijad Gračić, Antonio Agostini, Mirela Brekalo, Ana Marija Veselčić, Klemen NovakRežija: Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Ivan Pavličić, Jadran Puharić, Rahela Jagrič PircDržava: Hrvatska
47:19
9. epizoda
Krneta se poigrava s Katarinom proglašavajući je paranoičnom, dok se istodobno otkriva njegova povezanost s Petrom. U isto vrijeme Ante iz sjene promatra Mirjanu, koja ga očajnički pokušava uvjeriti u svoju nevinost. Nikola se nastoji prikazati drugačijim od svog oca i uvjeriti zadrugare u svoje dobre namjere. Paralelno, Jakov i Karmela odlaze u posjet psihički nestabilnom Ivici. Badurina se suočava s obiteljskim pitanjima i strahom za unuka Anđelka koji želi postati milicajac. U zatvoru Katarina organizira pobunu zatvorenica zbog loše hrane, koja prerasta u štrajk glađu.
44:29
8. epizoda
Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače, pogotovo nakon što i žene odluče sudjelovati u vođenju poslova. Katarina se ponovno nađe na meti Krnetine ljubavnice Eve, a Cvita joj prvi put od suđenja dolazi u posjet. Ivičino se stanje pogoršava te se čini da će ga morati prebaciti u psihijatrijsku ustanovu. Veljko ne odustaje od plana za odlazak u Ameriku, ali to i dalje skriva od Karmele. Ante se odluči sastati s Mirjanom, no na sastanak umjesto cvijeća nosi pištolj.
45:14
7. epizoda
Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole. Iako je daleko od oprosta, preko Marka poručuje Mirjani da se želi sastati s njom. Karmeli je sve teže zbog Ivice, a slične osjećaje proživljavaju i Jakov i Rajka. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je upoznavanje sa simpatičnim glazbenikom Marinom.
44:49
6. epizoda
Vrilom odjekuje pucanj. General Badurina prisjeća se minuta prije pucnja. U kući Vukas vlada napetost; Marko i Nikola se sukobljavaju jer Nikola želi otpuštati radnike. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se iživljava nad Katarinom: prvo je muči u samici, a potom izvlači iz kreveta kako bi nastavio psihološko maltretiranje.
45:12
5. epizoda
Katarina tuđom krivnjom završava u samici, prepuštena samovolji zatvorskih čuvara. Čavka se oporavlja u bolnici gdje ga Tereza njeguje, dok njegov napadač Ivica potpuno gubi kontrolu. Otkako je Ante u bijegu, odnosi moći u kući Vukas ozbiljno su narušeni: Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode. Uoči odlaska iz Vrila, Domazet prepušta svoju zemlju zadruzi, ali pod jednim uvjetom. I Zora shvaća da za nju u Vrilu nema budućnosti. Dan prije Domazetova odlaska donosi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala.
45:43
4. epizoda
Nakon što dozna da je Nikola preuzeo posao, Cvita ga počinje gledati u drugom svjetlu. Katarina upoznaje upravitelja Krnetu i privikava se na novu realnost u zatvoru. Uz Krnetu, nevolje će joj stvarati i zatvorenica Eva. Jakov dobiva zabranu dolaska na Teodorin pogreb. Ivica se slama kada čuje vijesti o Teodori. Domazet dovršava poslove u Vrilu i sprema se na odlazak, dok se Badurina sprema na suočavanje s njim. Ante se skriva od policije i odbija daljnju komunikaciju s Mirjanom jer je Domazet ispunio prijetnju i poslao mu njezine kompromitirajuće fotografije.
45:52
3. epizoda
Kate čeka premještaj u zatvor. Ivica je priveden i čeka presudu za pokušaj ubojstva. Jakov proživljava najteži dan u životu, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida. Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj Katarinina ubojstva. U zatvoru Kate upoznaje novu stvarnost — cimericu Franku, surovog čuvara Mađara i naizgled šarmantnoga upravitelja Krnetu.
45:35
2. epizoda
Katarina presudu shvaća kao pobjedu, a drugi imaju podijeljene osjećaje. Istodobno, ranjenoga Čavku pronalazi Rajka, a Ante i Marko bježe s mjesta zločina misleći da je Čavka mrtav. Rajka dolazi u bolnicu s Čavkom, gdje joj se pridružuje i Marko. U policiji Karmela napada Ivicu, koji im je uništio budućnost. Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila.
47:52
1. epizoda
Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. Katarina sve podnosi s dostojanstvom. Istodobno, Ante odlučuje prepisati svu imovinu Nikoli, Marku i Mirjani jer planira pobjeći. Glavne poslove ostavlja Nikoli jer u njemu vidi svog pravog nasljednika. Svi se brinu za Ivicu, no on glumi da je sve u redu... Međutim, potajno uzima pištolj. Mirjanu i dalje pokreće osveta te odbija bilo kakvu mogućnost milosti prema Katarini. Zora i Jakov su slomljeni, dok Katarina presudu prima mirno i prkosno.