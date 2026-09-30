Divlje pčele - NOVA SEZONA - 7. epizoda

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Divlje pčele , Agries Melisses

NOVA SEZONA Epizoda 7

Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole. Iako je daleko od oprosta, preko Marka poručuje Mirjani da se želi sastati s njom. Karmeli je sve teže zbog Ivice, a slične osjećaje proživljavaju i Jakov i Rajka. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je upoznavanje sa simpatičnim glazbenikom Marinom.

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  • NOVA SEZONA

  • Sezona 1

47:19
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 9. epizoda

9. epizoda

Krneta se poigrava s Katarinom proglašavajući je paranoičnom, dok se istodobno otkriva njegova povezanost s Petrom. U isto vrijeme Ante iz sjene promatra Mirjanu, koja ga očajnički pokušava uvjeriti u svoju nevinost. Nikola se nastoji prikazati drugačijim od svog oca i uvjeriti zadrugare u svoje dobre namjere. Paralelno, Jakov i Karmela odlaze u posjet psihički nestabilnom Ivici. Badurina se suočava s obiteljskim pitanjima i strahom za unuka Anđelka koji želi postati milicajac. U zatvoru Katarina organizira pobunu zatvorenica zbog loše hrane, koja prerasta u štrajk glađu.
44:29
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače, pogotovo nakon što i žene odluče sudjelovati u vođenju poslova. Katarina se ponovno nađe na meti Krnetine ljubavnice Eve, a Cvita joj prvi put od suđenja dolazi u posjet. Ivičino se stanje pogoršava te se čini da će ga morati prebaciti u psihijatrijsku ustanovu. Veljko ne odustaje od plana za odlazak u Ameriku, ali to i dalje skriva od Karmele. Ante se odluči sastati s Mirjanom, no na sastanak umjesto cvijeća nosi pištolj.
45:14
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 7. epizoda

7. epizoda

Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole. Iako je daleko od oprosta, preko Marka poručuje Mirjani da se želi sastati s njom. Karmeli je sve teže zbog Ivice, a slične osjećaje proživljavaju i Jakov i Rajka. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je upoznavanje sa simpatičnim glazbenikom Marinom.
44:49
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 6. epizoda

6. epizoda

Vrilom odjekuje pucanj. General Badurina prisjeća se minuta prije pucnja. U kući Vukas vlada napetost; Marko i Nikola se sukobljavaju jer Nikola želi otpuštati radnike. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se iživljava nad Katarinom: prvo je muči u samici, a potom izvlači iz kreveta kako bi nastavio psihološko maltretiranje.
45:12
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 5. epizoda

5. epizoda

Katarina tuđom krivnjom završava u samici, prepuštena samovolji zatvorskih čuvara. Čavka se oporavlja u bolnici gdje ga Tereza njeguje, dok njegov napadač Ivica potpuno gubi kontrolu. Otkako je Ante u bijegu, odnosi moći u kući Vukas ozbiljno su narušeni: Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode. Uoči odlaska iz Vrila, Domazet prepušta svoju zemlju zadruzi, ali pod jednim uvjetom. I Zora shvaća da za nju u Vrilu nema budućnosti. Dan prije Domazetova odlaska donosi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala.
45:43
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 4. epizoda

4. epizoda

Nakon što dozna da je Nikola preuzeo posao, Cvita ga počinje gledati u drugom svjetlu. Katarina upoznaje upravitelja Krnetu i privikava se na novu realnost u zatvoru. Uz Krnetu, nevolje će joj stvarati i zatvorenica Eva. Jakov dobiva zabranu dolaska na Teodorin pogreb. Ivica se slama kada čuje vijesti o Teodori. Domazet dovršava poslove u Vrilu i sprema se na odlazak, dok se Badurina sprema na suočavanje s njim. Ante se skriva od policije i odbija daljnju komunikaciju s Mirjanom jer je Domazet ispunio prijetnju i poslao mu njezine kompromitirajuće fotografije.
45:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 3. epizoda

3. epizoda

Kate čeka premještaj u zatvor. Ivica je priveden i čeka presudu za pokušaj ubojstva. Jakov proživljava najteži dan u životu, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida. Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj Katarinina ubojstva. U zatvoru Kate upoznaje novu stvarnost — cimericu Franku, surovog čuvara Mađara i naizgled šarmantnoga upravitelja Krnetu.
45:35
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 2. epizoda

2. epizoda

Katarina presudu shvaća kao pobjedu, a drugi imaju podijeljene osjećaje. Istodobno, ranjenoga Čavku pronalazi Rajka, a Ante i Marko bježe s mjesta zločina misleći da je Čavka mrtav. Rajka dolazi u bolnicu s Čavkom, gdje joj se pridružuje i Marko. U policiji Karmela napada Ivicu, koji im je uništio budućnost. Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila.
47:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 1. epizoda

1. epizoda

Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. Katarina sve podnosi s dostojanstvom. Istodobno, Ante odlučuje prepisati svu imovinu Nikoli, Marku i Mirjani jer planira pobjeći. Glavne poslove ostavlja Nikoli jer u njemu vidi svog pravog nasljednika. Svi se brinu za Ivicu, no on glumi da je sve u redu... Međutim, potajno uzima pištolj. Mirjanu i dalje pokreće osveta te odbija bilo kakvu mogućnost milosti prema Katarini. Zora i Jakov su slomljeni, dok Katarina presudu prima mirno i prkosno.

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