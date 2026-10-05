Divlje pčele - NOVA SEZONA - 12. epizoda

11. epizoda

Prošlo je šest godina. Iako u Vrilu svira neka nova glazba i odjeća je modernija, kosa kraća, a štikle više, sve je zapravo po starom. Ivica je i dalje u bolnici, ali postoji mogućnost da ga uskoro puste. Cvita odgaja svog sina Petra malo u kući Vukasovih, malo u kući Runje. Nikola zagovara modernizaciju u mjestu koje ne želi ići naprijed. Marko se zaručio s Domenikom, a Čavka je i dalje uz njega. Svih šest godina Jakov posjećuje Katarinu, ali ona često odbija njegove posjete. Badurinin unuk Anđelko sada je milicajac u postaji, a čini se da mu se sviđa Jelica. Krneta se psihološki poigrava s Katarinom, i dalje je muči i iskaljuje se na njoj