Divlje pčele - NOVA SEZONA - 9. epizoda

8. epizoda

Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače, pogotovo nakon što i žene odluče sudjelovati u vođenju poslova. Katarina se ponovno nađe na meti Krnetine ljubavnice Eve, a Cvita joj prvi put od suđenja dolazi u posjet. Ivičino se stanje pogoršava te se čini da će ga morati prebaciti u psihijatrijsku ustanovu. Veljko ne odustaje od plana za odlazak u Ameriku, ali to i dalje skriva od Karmele. Ante se odluči sastati s Mirjanom, no na sastanak umjesto cvijeća nosi pištolj.