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Divlje pčele , Agries Melisses

NOVA SEZONA Epizoda 20

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.

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  • NOVA SEZONA

  • Sezona 1

43:32
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 20. epizoda

20. epizoda

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.
43:20
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 19. epizoda

19. epizoda

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.
44:07
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 18. epizoda

18. epizoda

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.
45:08
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 17. epizoda

17. epizoda

Antin plan o povratku nailazi na prepreke, dok Čavka iznenađuje obitelj odlukom o odlasku na daleki put. Katarina u Krnetinoj kući dolazi do šokantnog otkrića i odlučuje mu se suprotstaviti. U Bellavisti Zora razmišlja o Filipovoj ponudi, što izaziva Marinovu ljubomoru, dok Veljko i Karmela dijele nježan trenutak.
49:08
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 16. epizoda

16. epizoda

Ante priprema povratak i nagovara Marka na pomirenje s Nikolom. Kata se vraća iz samice odlučna otkriti istinu o Mirjani, dok Čavka preispituje odnos s Terezom. Jakov pronalazi fotografiju sestara Runje, Ivica izlazi pred komisiju, a Marino se želi vratiti u Bellavistu. Katarina moli Krnetu da je povede kući.
45:11
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 15. epizoda

15. epizoda

Uplakana Jelica vraća se kući te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru. Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici. U skrovištu, Ante i Veselinović slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom. Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama.
43:33
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 14. epizoda

14. epizoda

Jelica je odrasla i pokazuje simpatije prema Jakovu, koji joj posuđuje knjige. Dotad, Kata u zatvoru pokušava dijeliti konzerve gladnim zatvorenicama. Mali Petar pravo je veselje u kući Vukas, Mirjana uživa u ulozi bake i pokušava se umiješati s planovima za njegovo školovanje. Mirjana bi željela da joj se unuk nastavi školovati u gradskoj školi - u Splitu, no Cvita se ne da.
44:44
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 13. epizoda

13. epizoda

Krsto se vraća kući s novim uspjehom, Nikola čeka odluku zadruge, a Karmela doznaje da Veljko planira otići u Ameriku. Franka u samoobrani čini fatalnu pogrešku, a Krneta se na Kati iskaljuje gore nego ikad. A onda radnja skače šest godina unaprijed, u rane 60-e, gdje Vrilo živi u novom ritmu, s novom glazbom, modernijim životom i licima koja su u međuvremenu odrasla.
47:13
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 12. epizoda

12. epizoda

Markova zaručnica Domenika i njezin otac Stojan lijepo se uklapaju u obitelj Vukas, samo Nikoli i Cviti nisu po volji. Katarina se boji da je Krneta bacio oko na novu zatvorenicu Kristinu. Pomaže joj držati ga podalje, no Krneta je brzo prozre. Anđelko ima ozbiljne namjere s Jelicom te s generalom odlazi u posjet njezinim roditeljima kako bi ih službeno predstavio. Marino je ljubomoran na bogatog Filipa, koji je u Bellavisti bacio oko na Zoru. Marko posjećuje Čavku u nezgodnom trenutku. Hoće li razotkriti njegovu i Terezinu dobro čuvanu tajnu?
45:15
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 11. epizoda

11. epizoda

Krneta posjećuje Mirjanu i obeća joj da će Katu držati na oku... Samo jedan pogled na staru fotografiju otkriva da je njegova povijest s Vukasima puno dublja nego što se na prvi pogled činilo. Zora se useljava kod Marina koji joj pruža osjećaj sigurnosti i nadu da njezin pjevački talent može biti prepoznat. Trenutak bliskosti kulminira poljupcem. Čavka i Marko i dalje pritišću Nikolu, a zbog novonastale situacije Cvita i Tereza žestoko se posvađaju. Zatvorenice, na čelu s Katom, odluče štrajkati glađu i pred Krnetom iznose svoje uvjete. Krneta odluči „promovirati“ Katu i izvodi je iz zatvora. Marino dogovara Zori audiciju u Bellavisti te ona odlazi pjevati pred voditeljicom noćnog programa hotela Lili i direktorom sale Nenom. Ante želi vidjeti Nikolu. Čavka i Marko dolaze po njega i stavljaju mu povez na oči. Krneta poslužuje romantičnu večeru uz svijeće za njega i Katu, no ona ne može sakriti strah.
44:16
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 10. epizoda

10. epizoda

Kata razgovara s Krnetom o napadu koji se dogodio, daje joj garanciju da se više ne mora bojati Eve. Kati je čudno što je Krneta stalno zove u uredu, a ubrzo se otkriva i poveznica između njega i obitelji Vukas. Otkriva se i njegov odnos s pokojnim Petrom. Mirjana odlazi i traži Antu, a on se predomišlja pa ne diže ruku na ženu. Ona svoje grijehe priznaje šokiranom Marku. Zora želi pjevačku karijeru, a Marino joj želi pomoći. Tereza i Rajka razgovaraju o Vici i njegovom nestanku, a Karmela i Jakov teško se nose s Ivičinom bolesti. U zatvoru Kata predvodi štrajk glađu u zatvoru.
47:19
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 9. epizoda

9. epizoda

Karmela i Jakov komentiraju situaciju s Ivicom, ona je zabrinuta i tužna te ima osjećaj da Ivica samo ponavlja da se boji svega. Rajka planira dovesti doktora koji bi mu mogao pomoći. Uskoro njihov razgovor prekida Nikola, kojeg zanima što je sa zadrugarima. "Nemam snage za još jednu borbu", ustvrdio je Jakov nakon svega. Jakov na kraju kaže rođaku da ga podsjeća na Antu. Mirjana i Marko razgovaraju o Cviti, bijesna je jer sinu želi mijenjati ime. "Tko nam je kriv što smo je uopće pustili u kuću. Otkad je došla, čeka trenutak kada će krenuti zapovijedati", ljuta je Mirjana zbog snahe. Uskoro joj Marko skrene misli s problema s Cvitom. Zora se snalazi u Zagrebu, gdje je otišla u potrazi za novim početkom. Krneta ima zadatak za Evu. Ranko provodi vrijeme sa Sikiricom i Mandom te se prisjeća Tominog odlaska.
44:29
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon vijesti o Tominoj smrti Kate ne može prestati razmišljati o njemu i svemu što su zajedno prošli. Karmela je očajna i ne zna kako bi pomogla Ivici. I Rajka je zabrinuta za brata pa Jakovu nudi drugu opciju. Mirjana i dalje provocira Cvitu koja je sve odlučnija i više ne planira dopustiti da je se ponižava. Kate se ponovno sukobi sa zatvorenicom Evom, a za kaznu Krneta je zove u svoj ured. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je vrijeme provedeno sa simpatičnim glazbenikom Marinom. Nikolu napadaju nezadovoljni radnici koje su na njega nahuškali Čavka i Marko. Ante se želi sastati s Mirjanom. Tereza i Čavka ponovno se prepuštaju strastima. Ivica u ćeliji razgovara s Josom i moli ga da ostane s njim...
45:14
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 7. epizoda

7. epizoda

U kući Vukas vlada napetost, Marko se i dalje ne miri s činjenicom da je Nikola preuzeo sve očeve poslove. Sukobe se kad Nikola obznani da mora početi otpuštati radnike jer je sav novac uložen u propalu tvornicu. Čavka izlazi iz bolnice i pridružuje se obitelji. Sikirica ispituje Badurinu o detaljima njegova posljednjeg razgovora s Domazetom. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se i dalje iživljava nad njom... Ante u izolaciji preko Marka i Čavke spletkari protiv Nikole, koji u isto vrijeme govori Jakovu da se želi pridružiti zadruzi. Zora u Zagrebu upoznaje šarmantnog i talentiranog glazbenika Marina.
44:49
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 6. epizoda

6. epizoda

Zora pakira kofere i spremna je napustiti Vrilo te otići u Zagreb, a ispraćaju je baba Ljuba i Stipan. Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode. Tereza njeguje Čavku u bolnici i ne želi ga napustiti. Katarina je i dalje u samici, gdje odbija jesti, dok je upravitelj Krneta ne prestaje maltretirati. Veselinović otkriva Vukasima za što sve tužitelj tereti Antu. Nikola i Mirjana mole Marka da im otkrije gdje se on skriva... Jakov i Karmela posjećuju Ivicu u zatvoru, no on i dalje samo tupo sjedi i nije sposoban s njima komunicirati. Domazet odlučuje otići iz mjesta, a pomoć potraži na neočekivanom mjestu. Dan prije odlaska slijedi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala Badurine. Što se uistinu dogodilo tog kobnog dana?
45:12
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 5. epizoda

5. epizoda

Ante otkriva Marku da nema veze s onim što se dogodilo Teodori. "Da sam tako nešto planirao, Milan i ti bi odmah znali", rekao je Ante sinu. Ni jedan ni drugi ne znaju tko je iza Teodorinog odlaska. Važno je, kaže Ante, da se nađe osoba koja ga je htjela izdati. Šušnjara se nada da neće u zatvor, a najteže mu pada ideja da bi mu Anka i djeca mogli ostati sami. "Neće biti ni gladni ni bosi", obećao je Krsto. Ekipa u kavani razgovara o svemu što se proteklih dana dogodilo u Vrilu. Badurina traži Domazeta, boji se da bi Toma mogao napustiti selo. Milan se bori s posljedicama ranjavanja, a Kata u zatvoru broji prve dane i zbližava se s cimericom. Dobila je i uputu - da se pazi Eve. U zatvoru je i Ivica, a Rajka mu dolazi u posjet. Mirjana se odlučuje razračunati s Domazetom, a Nikola preuzima očevu ulogu. Cvita ga kritizira zbog svega i ističe da je sve sličniji ocu.
45:43
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 4. epizoda

4. epizoda

Jakov je u šoku i suzama zbog svega što se događa. Karmela ga tješi, no on je u očaju: 'Sve sam u jednom danu izgubio'. General Badurina teško se nosi s onim što je saznao, a i u obitelji Vukas je teška atmosfera. Marko čeka vijesti o Čavki i s Feridom razgovara o svemu, uskoro mu otkriva da je ubijena Teodora. Cvita i Nikola razgovaraju o svemu, ona je uvjerena da je ubojstvo njezine sestre naručio netko iz obitelji Vukas - Mirjana ili Ante. Sikirica s majkom komentira sve što se događa u Vrilu i majci povjerava da razmišlja donijeti tešku odluku. "Plakat ćemo za našeg Ivicu, našu Teu, našeg Jakova koji će ostati sam...", kroz suze je ustvrdila Manda svu težinu koja se srušila nad sudbine mještana Vrila. Kata provodi prvu noć u zatvoru i upoznaje Krnetu - opakog zatvorskog upravitelja. U zatvoru je, čini se, čekaju teži dani nego što je i očekivala.
45:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 3. epizoda

3. epizoda

Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala. Jakov proživljava najteži dan u životu nakon Teine smrti, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida. Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj ubojstva. Osuđena Katarina ulazi u zatvorsku ćeliju...
45:35
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 2. epizoda

2. epizoda

Katarinu odvode u sudnicu. I dok je njezina presuda za jedne pobjeda, drugi imaju pomiješane osjećaje. Ante bježi na tajnu lokaciju, a prate ga Čavka i Marko. On im priznaje da je Nikoli postavio zamku ne bi li otkrio koliko mu je uistinu odan. Omete ih rastrojeni Ivica koji hoda prema njima s pištoljem u ruci, u namjeri da ubije Antu. Tišinu prekida pucanj! Mještani i Rajka pronalaze unesrećenog, a Ivicu odvode u pritvor. Karmela u potpunom šoku optužuje Ivicu da im je uništio sreću i budućnost. Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila ne bi li se zauvijek riješila Katarine. Još jedan pucanj odjekne Vrilom i dogodi se ono nezamislivo.
47:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 1. epizoda

1. epizoda

Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Kate sve pokušava podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti. Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. U isto vrijeme, Cvita utjehu traži u sinu, a Mirjana je žestoko napadne kad dozna da je odlučila ići na suđenje i biti podrška sestri. Tužitelj i dalje kopa po Vukasovim poslovima i traži nepravilnosti, a najavljena su i uhićenja. Ante je svjestan da protiv njega postoje dokazi i planira bijeg. Prije toga, odluči imenovati nasljednika i jednome članu svoje obitelji postaviti zamku ne bi li vidio koliko mu je uistinu odan. Karmela i Jakov su zabrinuti za Ivicu, no on glumi da je sve u redu. Međutim, potajno uzima pištolj i izlazi iz kuće...Badurina je na rubu da iz zarobljenika izvuče informacije o smrti svoga sina. Hoće li Domazet konačno pasti?

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