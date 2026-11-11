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Divlje pčele , Agries Melisses

NOVA SEZONA Epizoda 39

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.

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  • NOVA SEZONA

  • Sezona 1

47:06
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 39. epizoda

39. epizoda

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.
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45:32
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 38. epizoda

38. epizoda

Divlje pčele donose napetu obiteljsku dramu smještenu u 1950-e godine, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i borba za opstanak oblikuju sudbine jedne obitelji. U središtu radnje su tri sestre – Katarina, Cvitana i Zora – koje nakon smrti oca pokušavaju sačuvati obitelj i dostojanstvo u zajednici prepunoj tajni i skrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće se niz događaja koji razotkrivaju moć, pohlepu i neizrečene istine. Neočekivani zločin dodatno potresa Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti živote. S autentičnim dalmatinski ambijentom, Divlje pčele donose priču o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu kada su žene morale izboriti svoje mjesto u društvu.
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45:18
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 37. epizoda

37. epizoda

Ante pokušava pridobiti radnike zadruge, no Nikola sumnja u njegove namjere. Šušnjara postaje ljubomoran na Jakova, dok se Mirjana i Ante protive Terezinoj vezi s Barešićem. Marino ponovno upada u probleme zbog kartanja, a Rajka Badurini otkriva potresnu istinu iz svoje prošlosti.
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45:03
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 36. epizoda

36. epizoda

Krneta napušta zatvor, a novi upravitelj Aldo obećava Kati bolje uvjete, dok joj general Carević odlučuje pomoći. Kata se nakon šest godina ponovno susreće sa Zorom, ne sluteći da joj sestra skriva istinu o svom životu. U međuvremenu, Čavka razmatra uključivanje Krstina sina u ilegalni posao, Tereza postaje ljubomorna zbog njegove romanse u Ženevi, a Rajkin povratak otvara stare rane povezane s Antom.
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45:27
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 35. epizoda

35. epizoda

Katarina završava u bolnici, gdje Krnetin dolazak izaziva sukob s Jakovom. Cvita i Nikola suočavaju Mirjanu i Antu sa sumnjama da su umiješani u Katino zlostavljanje, dok Zora nakon mnogo godina ponovno susreće sestru. U međuvremenu, Tereza i Neven sve su bliži, Karmela strahuje za Ivičino stanje, a u Vrilo se neočekivano vraća Rajka. Katu u bolnici posjećuje i general Carević, otac djevojke kojoj je spasila život.
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46:09
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 34. epizoda

34. epizoda

Marko i Čavka upuštaju se u sumnjiv posao, dok Marino sve dublje tone u probleme s kockanjem. Kata i Eva nastavljaju bijeg, no njihovi se putevi razilaze kada Kata odluči predati se. Krneta se zbog bijega zatvorenica suočava s mogućom smjenom, a Marko u zagrebačkom klubu Bellavista neočekivano susreće Zoru. U međuvremenu, Eva puca u Katu!
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44:49
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 33. epizoda

33. epizoda

Policija intenzivno traga za odbjeglim zatvorenicama, dok se Kata, Eva i Kristina skrivaju u napuštenoj kući i planiraju sljedeći korak. Marino otkriva da mu je Zora lagala, a Ante pokušava ponovno preuzeti kontrolu nad imanjem Vukasovih. U međuvremenu, Džoni nailazi na krijumčarenu robu i izaziva Čavkin bijes, dok Kata riskira izlazak iz skrovišta kako bi potražila pomoć.
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45:16
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 32. epizoda

32. epizoda

Kata i ostale zatvorenice bježe iz zatvora, no Frankina ozljeda dodatno otežava bijeg. Zora pokušava prekinuti vezu s posesivnim Filipom, dok Marino zbog kockanja upada u sve veće dugove. U međuvremenu, Karmela i Jakov pokušavaju smiriti Ivicu, a Krneta prijavljuje bijeg zatvorenica, zbog čega sumnja pada na Alda. Nikolina ljubomora prekida druženje Cvite i Jovana.
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47:30
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 31. epizoda

31. epizoda

Katarina pomaže Franki, Kristini i Evi u pripremi bijega iz zatvora, no plan mora ubrzati zbog najavljene promjene brave. Dok Ante svojim ponašanjem izaziva negodovanje u Vrilu, Ivica se potajno useljava u kuću Vukasovih, a Mirjana i Krneta smišljaju kako se zauvijek riješiti Kate. U trenutku kada je bijeg sve bliže, neočekivani susret s Mađarom dodatno komplicira situaciju, a Kata mora odlučiti hoće li se pridružiti ostalima.
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49:14
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 30. epizoda

30. epizoda

Ante i Nikola upadaju u probleme sa zakonom, a Jerko odlučuje pooštriti nadzor nad Antom. Kata u zatvoru nastavlja planirati bijeg i pokušava pridobiti Evu, koja joj otkriva svoju prošlost. U međuvremenu, Filip sve više kontrolira Zoru i nagovara je da se preseli k njemu, dok Tereza pronalazi utjehu kod tužitelja nakon razočaranja s Čavkom. Ante se naposljetku suočava s Nikolom zbog događaja iz prošlosti.
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47:50
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 29. epizoda

29. epizoda

Čavka pokušava prikriti osjećaje prema Terezi, dok Jakov otkriva nove informacije o Krnetinoj kriminalnoj prošlosti i prijeti Mirjani razotkrivanjem njezinih tajni. U zatvoru je plan bijega sve bliže ostvarenju, no ključ u pogrešnim rukama mogao bi sve ugroziti. Za to vrijeme Marino pokušava zaraditi novac za Zorinu ploču, nesvjestan Filipova sve većeg utjecaja na nju, a Ante svojim provokacijama izaziva nove sukobe u zadruzi.
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47:04
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 28. epizoda

28. epizoda

Čavka se vraća iz Ženeve i doznaje da je Ante u pritvoru, no Ante ubrzo izlazi na slobodu i vraća se obitelji. Dok se Mirjana nada njegovu oprostu, Ante ne može zaboraviti njezinu izdaju. U međuvremenu, Kate dolazi do predmeta koji bi mogao pomoći u bijegu iz zatvora, dok Krneta nastavlja nadzirati njezine razgovore s Jakovom. Jelica odbija brak s Anđelkom, a sukob Katarine i Krnete doseže vrhunac kada mu ona zaprijeti da će si oduzeti život.
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49:28
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 27. epizoda

27. epizoda

Veljko priznaje Brici da se iz Amerike vratio bez novca nakon što ga je poslovni partner prevario i uzeo mu svu ušteđevinu. Marko obavještava obitelj o Antinoj odluci da se preda, no tužitelj postavlja uvjet za njegovo puštanje na slobodu. U međuvremenu, Kata počinje razmišljati o bijegu iz zatvora, dok Cvita savjetuje Nikoli da odustane od borbe za Antu.
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46:53
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 26. epizoda

26. epizoda

Luci sve više smeta Džonijeva bliskost s Cvitom, dok Jakov posjećuje Katu u zatvoru, gdje Krneta potajno nadzire njihov razgovor. U međuvremenu, Colette i Čavka sve se više zbližavaju, a Veljko otkriva Brici tajnu o svom povratku u Vrilo. Franka i Kristina planiraju bijeg iz zatvora, a Kata im odlučuje pomoći. Dok Zora kreće u potragu za Filipom, Ante se odlučuje predati kako bi dokazao svoju nevinost.
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45:46
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 25. epizoda

25. epizoda

Ivica se teško prilagođava životu u Vrilu, a njegovo stanje sve više zabrinjava Karmelu i don Jeru. Cvita otkriva Terezi da se Ante vratio nakon infarkta, a vijest se ubrzo širi među Vukasima. Jakov odlazi u zatvor i suočava se s Krnetom, dok Čavka uživa u novom životu u Švicarskoj. U međuvremenu, Krstin sin Jovan osvaja simpatije mještana, a Aldo otkriva Kati i Franki da je upozorio Jakova na situaciju u zatvoru.
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48:04
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 24. epizoda

24. epizoda

Ivica traži pomoć don Jere kako bi se oslobodio svojih strahova i vratio normalnom životu. Krneta šalje Evu da istraži odnos Kate i Mađara, dok Ante strahuje da bi ga Cvita mogla raskrinkati. U međuvremenu, policija dobiva anonimno pismo o Antinu skrovištu, a Jakov saznaje da je Kata u ozbiljnoj opasnosti. Rajka pokušava zadržati Čavku u Ženevi, dok Zora u naletu bijesa otkriva Marinu tajnu iz svoje prošlosti.
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45:27
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 23. epizoda

23. epizoda

Krneta priznaje da je lagao o Katinoj trudnoći, ali odgovornost prebacuje na zatvorske zaštitare, dok inspektor Žuvela nastavlja istraživati njegovu povezanost s Vukasima. Krsto je presretan zbog sinova dolaska u Vrilo, a Marino zaprosi Zoru, koja nije sigurna želi li prihvatiti njegovu prosidbu. Ivica govori Nikoli i Jakovu o susretu s Mirjanom, dok Krneta prijeti Kati da više neće vidjeti inspektora. Dok Kata strahuje za život, Ante doživljava infarkt.
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45:02
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 22. epizoda

22. epizoda

Inspektor Žuvela želi razgovarati s Katarinom, no Krneta ga lažima pokušava spriječiti. Kada napokon uđe u njezinu samicu, Katarina otkriva šokantne detalje o pobačaju i Krnetinu ponašanju prema zatvorenicama. U međuvremenu, dolazak mladog muškarca u Vrilo unosi novu energiju u Cvitin život, dok Špiljak prijetnjama pokušava zaustaviti Nevenovu istragu o Anti Vukasu. Ivica bježi od kuće i vraća se na mjesto zločina, gdje susreće Mirjanu.
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44:11
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 21. epizoda

21. epizoda

Mali Jakov saznaje da je Kate u zatvoru, dok Vukasi različito reagiraju na njezinu situaciju. Ivica se vraća kući, no zabrinutost za njegovo zdravlje ne jenjava. Čavka stiže u Ženevu, gdje upoznaje samouvjerenu Colette, a novi tužitelj Neven Barešić započinje istragu povezanu s tvornicom u Vrilu i Antom Vukasom. U međuvremenu Katu prisilno odvode u ambulantu, a Krneta prima neočekivani poziv inspektora.
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43:32
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 20. epizoda

20. epizoda

Cvita i Nikola sve se više udaljavaju dok obitelj raspravlja o budućem braku Domenike i Marka. Kata očajava u zatvoru, a Aldo joj pokušava pomoći da zadrži dijete. Jelica priznaje Jakovu svoje osjećaje, no suočava se s odbijanjem, dok Anđelko pati zbog nje. Zora i Marino rade na glazbi, a Tereza upoznaje tajanstvenog Nevena, čiji se identitet uskoro otkriva.
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43:20
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 19. epizoda

19. epizoda

Krneta prijeti Kati kako bi je spriječio da ga oda, a Frankine potresne vijesti dodatno je slome. Dok Marko pokušava ucjenom spasiti Antu, Ante planira osvetu Nikoli. Jelica se bori s osjećajima prema Jakovu, dok Zora dobiva priliku ostvariti svoj glazbeni san. Čavka se oprašta od svih i sprema napustiti Vrilo.
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44:07
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 18. epizoda

18. epizoda

Katarina u zatvoru provodi dane u sve lošijem stanju. Krneta doznaje da je Kata trudna, a nakon te informacije prisjeća se Petra i razloga svog odlaska iz Vrila. Postaje jasno zašto toliko duguje najstarijem Vukasu.
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45:08
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 17. epizoda

17. epizoda

Antin plan o povratku nailazi na prepreke, dok Čavka iznenađuje obitelj odlukom o odlasku na daleki put. Katarina u Krnetinoj kući dolazi do šokantnog otkrića i odlučuje mu se suprotstaviti. U Bellavisti Zora razmišlja o Filipovoj ponudi, što izaziva Marinovu ljubomoru, dok Veljko i Karmela dijele nježan trenutak.
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49:08
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 16. epizoda

16. epizoda

Ante priprema povratak i nagovara Marka na pomirenje s Nikolom. Kata se vraća iz samice odlučna otkriti istinu o Mirjani, dok Čavka preispituje odnos s Terezom. Jakov pronalazi fotografiju sestara Runje, Ivica izlazi pred komisiju, a Marino se želi vratiti u Bellavistu. Katarina moli Krnetu da je povede kući.
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45:11
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 15. epizoda

15. epizoda

Uplakana Jelica vraća se kući te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru. Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici. U skrovištu, Ante i Veselinović slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom. Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama.
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43:33
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 14. epizoda

14. epizoda

Jelica je odrasla i pokazuje simpatije prema Jakovu, koji joj posuđuje knjige. Dotad, Kata u zatvoru pokušava dijeliti konzerve gladnim zatvorenicama. Mali Petar pravo je veselje u kući Vukas, Mirjana uživa u ulozi bake i pokušava se umiješati s planovima za njegovo školovanje. Mirjana bi željela da joj se unuk nastavi školovati u gradskoj školi - u Splitu, no Cvita se ne da.
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44:44
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 13. epizoda

13. epizoda

Krsto se vraća kući s novim uspjehom, Nikola čeka odluku zadruge, a Karmela doznaje da Veljko planira otići u Ameriku. Franka u samoobrani čini fatalnu pogrešku, a Krneta se na Kati iskaljuje gore nego ikad. A onda radnja skače šest godina unaprijed, u rane 60-e, gdje Vrilo živi u novom ritmu, s novom glazbom, modernijim životom i licima koja su u međuvremenu odrasla.
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47:13
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 12. epizoda

12. epizoda

Markova zaručnica Domenika i njezin otac Stojan lijepo se uklapaju u obitelj Vukas, samo Nikoli i Cviti nisu po volji. Katarina se boji da je Krneta bacio oko na novu zatvorenicu Kristinu. Pomaže joj držati ga podalje, no Krneta je brzo prozre. Anđelko ima ozbiljne namjere s Jelicom te s generalom odlazi u posjet njezinim roditeljima kako bi ih službeno predstavio. Marino je ljubomoran na bogatog Filipa, koji je u Bellavisti bacio oko na Zoru. Marko posjećuje Čavku u nezgodnom trenutku. Hoće li razotkriti njegovu i Terezinu dobro čuvanu tajnu?
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45:15
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 11. epizoda

11. epizoda

Krneta posjećuje Mirjanu i obeća joj da će Katu držati na oku... Samo jedan pogled na staru fotografiju otkriva da je njegova povijest s Vukasima puno dublja nego što se na prvi pogled činilo. Zora se useljava kod Marina koji joj pruža osjećaj sigurnosti i nadu da njezin pjevački talent može biti prepoznat. Trenutak bliskosti kulminira poljupcem. Čavka i Marko i dalje pritišću Nikolu, a zbog novonastale situacije Cvita i Tereza žestoko se posvađaju. Zatvorenice, na čelu s Katom, odluče štrajkati glađu i pred Krnetom iznose svoje uvjete. Krneta odluči „promovirati“ Katu i izvodi je iz zatvora. Marino dogovara Zori audiciju u Bellavisti te ona odlazi pjevati pred voditeljicom noćnog programa hotela Lili i direktorom sale Nenom. Ante želi vidjeti Nikolu. Čavka i Marko dolaze po njega i stavljaju mu povez na oči. Krneta poslužuje romantičnu večeru uz svijeće za njega i Katu, no ona ne može sakriti strah.
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44:16
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 10. epizoda

10. epizoda

Kata razgovara s Krnetom o napadu koji se dogodio, daje joj garanciju da se više ne mora bojati Eve. Kati je čudno što je Krneta stalno zove u uredu, a ubrzo se otkriva i poveznica između njega i obitelji Vukas. Otkriva se i njegov odnos s pokojnim Petrom. Mirjana odlazi i traži Antu, a on se predomišlja pa ne diže ruku na ženu. Ona svoje grijehe priznaje šokiranom Marku. Zora želi pjevačku karijeru, a Marino joj želi pomoći. Tereza i Rajka razgovaraju o Vici i njegovom nestanku, a Karmela i Jakov teško se nose s Ivičinom bolesti. U zatvoru Kata predvodi štrajk glađu u zatvoru.
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47:19
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 9. epizoda

9. epizoda

Karmela i Jakov komentiraju situaciju s Ivicom, ona je zabrinuta i tužna te ima osjećaj da Ivica samo ponavlja da se boji svega. Rajka planira dovesti doktora koji bi mu mogao pomoći. Uskoro njihov razgovor prekida Nikola, kojeg zanima što je sa zadrugarima. "Nemam snage za još jednu borbu", ustvrdio je Jakov nakon svega. Jakov na kraju kaže rođaku da ga podsjeća na Antu. Mirjana i Marko razgovaraju o Cviti, bijesna je jer sinu želi mijenjati ime. "Tko nam je kriv što smo je uopće pustili u kuću. Otkad je došla, čeka trenutak kada će krenuti zapovijedati", ljuta je Mirjana zbog snahe. Uskoro joj Marko skrene misli s problema s Cvitom. Zora se snalazi u Zagrebu, gdje je otišla u potrazi za novim početkom. Krneta ima zadatak za Evu. Ranko provodi vrijeme sa Sikiricom i Mandom te se prisjeća Tominog odlaska.
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44:29
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon vijesti o Tominoj smrti Kate ne može prestati razmišljati o njemu i svemu što su zajedno prošli. Karmela je očajna i ne zna kako bi pomogla Ivici. I Rajka je zabrinuta za brata pa Jakovu nudi drugu opciju. Mirjana i dalje provocira Cvitu koja je sve odlučnija i više ne planira dopustiti da je se ponižava. Kate se ponovno sukobi sa zatvorenicom Evom, a za kaznu Krneta je zove u svoj ured. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je vrijeme provedeno sa simpatičnim glazbenikom Marinom. Nikolu napadaju nezadovoljni radnici koje su na njega nahuškali Čavka i Marko. Ante se želi sastati s Mirjanom. Tereza i Čavka ponovno se prepuštaju strastima. Ivica u ćeliji razgovara s Josom i moli ga da ostane s njim...
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45:14
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 7. epizoda

7. epizoda

U kući Vukas vlada napetost, Marko se i dalje ne miri s činjenicom da je Nikola preuzeo sve očeve poslove. Sukobe se kad Nikola obznani da mora početi otpuštati radnike jer je sav novac uložen u propalu tvornicu. Čavka izlazi iz bolnice i pridružuje se obitelji. Sikirica ispituje Badurinu o detaljima njegova posljednjeg razgovora s Domazetom. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se i dalje iživljava nad njom... Ante u izolaciji preko Marka i Čavke spletkari protiv Nikole, koji u isto vrijeme govori Jakovu da se želi pridružiti zadruzi. Zora u Zagrebu upoznaje šarmantnog i talentiranog glazbenika Marina.
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44:49
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 6. epizoda

6. epizoda

Zora pakira kofere i spremna je napustiti Vrilo te otići u Zagreb, a ispraćaju je baba Ljuba i Stipan. Nikola preuzima ulogu glave obitelji, a Cvita si kao njegova supruga uzima sve više slobode. Tereza njeguje Čavku u bolnici i ne želi ga napustiti. Katarina je i dalje u samici, gdje odbija jesti, dok je upravitelj Krneta ne prestaje maltretirati. Veselinović otkriva Vukasima za što sve tužitelj tereti Antu. Nikola i Mirjana mole Marka da im otkrije gdje se on skriva... Jakov i Karmela posjećuju Ivicu u zatvoru, no on i dalje samo tupo sjedi i nije sposoban s njima komunicirati. Domazet odlučuje otići iz mjesta, a pomoć potraži na neočekivanom mjestu. Dan prije odlaska slijedi i konačni obračun – trenutak istine između njega i generala Badurine. Što se uistinu dogodilo tog kobnog dana?
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45:12
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 5. epizoda

5. epizoda

Ante otkriva Marku da nema veze s onim što se dogodilo Teodori. "Da sam tako nešto planirao, Milan i ti bi odmah znali", rekao je Ante sinu. Ni jedan ni drugi ne znaju tko je iza Teodorinog odlaska. Važno je, kaže Ante, da se nađe osoba koja ga je htjela izdati. Šušnjara se nada da neće u zatvor, a najteže mu pada ideja da bi mu Anka i djeca mogli ostati sami. "Neće biti ni gladni ni bosi", obećao je Krsto. Ekipa u kavani razgovara o svemu što se proteklih dana dogodilo u Vrilu. Badurina traži Domazeta, boji se da bi Toma mogao napustiti selo. Milan se bori s posljedicama ranjavanja, a Kata u zatvoru broji prve dane i zbližava se s cimericom. Dobila je i uputu - da se pazi Eve. U zatvoru je i Ivica, a Rajka mu dolazi u posjet. Mirjana se odlučuje razračunati s Domazetom, a Nikola preuzima očevu ulogu. Cvita ga kritizira zbog svega i ističe da je sve sličniji ocu.
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45:43
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 4. epizoda

4. epizoda

Jakov je u šoku i suzama zbog svega što se događa. Karmela ga tješi, no on je u očaju: 'Sve sam u jednom danu izgubio'. General Badurina teško se nosi s onim što je saznao, a i u obitelji Vukas je teška atmosfera. Marko čeka vijesti o Čavki i s Feridom razgovara o svemu, uskoro mu otkriva da je ubijena Teodora. Cvita i Nikola razgovaraju o svemu, ona je uvjerena da je ubojstvo njezine sestre naručio netko iz obitelji Vukas - Mirjana ili Ante. Sikirica s majkom komentira sve što se događa u Vrilu i majci povjerava da razmišlja donijeti tešku odluku. "Plakat ćemo za našeg Ivicu, našu Teu, našeg Jakova koji će ostati sam...", kroz suze je ustvrdila Manda svu težinu koja se srušila nad sudbine mještana Vrila. Kata provodi prvu noć u zatvoru i upoznaje Krnetu - opakog zatvorskog upravitelja. U zatvoru je, čini se, čekaju teži dani nego što je i očekivala.
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45:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 3. epizoda

3. epizoda

Nakon pucnjave ispred sudnice Tea nepomično leži među okupljenima, a Kate čeka premještaj u zatvor. Toma iskoristi gužvu kako bi nasamo porazgovarao s njom...Policija upada u kuću obitelji Vukas kako bi obavili pretres. Ante doznaje za Domazetove fotografije na kojima je Mirjana i postaje svjestan da ga je i ona izdala. Jakov proživljava najteži dan u životu nakon Teine smrti, a potom doznaje i za Ivičinu sudbinu. Uz njega je Domazet, kojemu je Kate povjerila zadatak da ga ne ispušta iz vida. Sikirica i Badurina sumnjaju na Antu koji je nestao nakon pucnjave te su uvjereni da je upravo on naručio pokušaj ubojstva. Osuđena Katarina ulazi u zatvorsku ćeliju...
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45:35
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 2. epizoda

2. epizoda

Katarinu odvode u sudnicu. I dok je njezina presuda za jedne pobjeda, drugi imaju pomiješane osjećaje. Ante bježi na tajnu lokaciju, a prate ga Čavka i Marko. On im priznaje da je Nikoli postavio zamku ne bi li otkrio koliko mu je uistinu odan. Omete ih rastrojeni Ivica koji hoda prema njima s pištoljem u ruci, u namjeri da ubije Antu. Tišinu prekida pucanj! Mještani i Rajka pronalaze unesrećenog, a Ivicu odvode u pritvor. Karmela u potpunom šoku optužuje Ivicu da im je uništio sreću i budućnost. Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila ne bi li se zauvijek riješila Katarine. Još jedan pucanj odjekne Vrilom i dogodi se ono nezamislivo.
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47:52
Divlje pčele - NOVA SEZONA - 1. epizoda

1. epizoda

Dok se čeka izricanje presude Katarini, u Vrilu raste napetost. Kate sve pokušava podnijeti dostojanstveno, razmišljajući o sestrama, Jakovu i njihovoj budućnosti koja se možda nikada neće ostvariti. Zora je na rubu snaga, a Stipan i baba Ljuba pokušavaju je utješiti. U isto vrijeme, Cvita utjehu traži u sinu, a Mirjana je žestoko napadne kad dozna da je odlučila ići na suđenje i biti podrška sestri. Tužitelj i dalje kopa po Vukasovim poslovima i traži nepravilnosti, a najavljena su i uhićenja. Ante je svjestan da protiv njega postoje dokazi i planira bijeg. Prije toga, odluči imenovati nasljednika i jednome članu svoje obitelji postaviti zamku ne bi li vidio koliko mu je uistinu odan. Karmela i Jakov su zabrinuti za Ivicu, no on glumi da je sve u redu. Međutim, potajno uzima pištolj i izlazi iz kuće...Badurina je na rubu da iz zarobljenika izvuče informacije o smrti svoga sina. Hoće li Domazet konačno pasti?
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