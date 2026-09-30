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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 3 Epizoda 7

Istraga ubojstva vodi Jane i Mauru do opsesivne veze koja je izmakla kontroli. Jane pokušava razumjeti motive osobe koja je počinila zločin.

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  • Sezona 3

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  • Sezona 3