Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 1 dan
Ubojstvo bivšeg sportaša vraća Jane u poznato okruženje. Istraga otkriva da slava i uspjeh često skrivaju mračne probleme.Prikaži više
Sezona 3Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:17
6. epizoda
Kada je ubijen uspješni poslovni čovjek, detektivi otkrivaju da je iza njegova uspjeha stajala mreža tajni i neprijateljstava.
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40:15
7. epizoda
Istraga ubojstva vodi Jane i Mauru do opsesivne veze koja je izmakla kontroli. Jane pokušava razumjeti motive osobe koja je počinila zločin.
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40:17
8. epizoda
Tim istražuje smrt osobe povezane s medicinskim svijetom. Maura koristi svoje znanje kako bi otkrila neobične detalje skrivene u dokazima.
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40:18
9. epizoda
Ubojstvo bivšeg sportaša vraća Jane u poznato okruženje. Istraga otkriva da slava i uspjeh često skrivaju mračne probleme.
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