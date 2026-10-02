Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 1 dan
Jane i Maura istražuju smrt osobe povezane s internetskim upoznavanjem. Slučaj otkriva opasnosti skrivene iza lažnih identiteta i virtualnih odnosa.Prikaži više
Sezona 3Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:14
10. epizoda
Jane i Maura istražuju smrt žene čiji slučaj uključuje složene obiteljske odnose. Maura se suočava s osobnim pitanjima vezanim uz vlastitu obitelj.
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40:17
11. epizoda
Smrt profesora vodi tim do sukoba unutar akademske zajednice. Jane i Maura otkrivaju da su ambicije i osveta povezani s ubojstvom.
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40:13
12. epizoda
Istraga ubojstva otkriva kompliciran odnos između žrtve i ljudi koji su joj bili bliski. Jane mora razlikovati istinu od manipulacije.
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40:17
13. epizoda
Jane i Maura istražuju smrt osobe povezane s internetskim upoznavanjem. Slučaj otkriva opasnosti skrivene iza lažnih identiteta i virtualnih odnosa.
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