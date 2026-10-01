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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 3 Epizoda 11

Smrt profesora vodi tim do sukoba unutar akademske zajednice. Jane i Maura otkrivaju da su ambicije i osveta povezani s ubojstvom.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 3

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  • Sezona 3