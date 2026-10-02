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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 3 Epizoda 15

Dok tim istražuje smrt žene povezane s programom zaštite svjedoka, Jane se suočava s opasnim neprijateljem iz prošlosti. Finale donosi napetu istragu i osobne preokrete za glavne likove.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 3

  • Sezona 4