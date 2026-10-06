Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 6

Nakon ubojstva povezanim s tehnologijom nadzora, Jane i Maura otkrivaju da je netko godinama pratio žrtvu. Slučaj postaje osobito uznemirujući kada se otkrije opseg špijuniranja.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

Slični sadržaji

Gospodar neba
Dr. House
Dobar i loš murjak
Hitna: Chicago
Anđeo osvete
Samo hrabro
Čudesna gđa Maisel
Zaboravljeni slučaj
Chicago u plamenu
Ljubav mog života
Monk
Mreža laži
Plima i oseka
Grijeh
Djevojke sunca
Djevojke na zadatku 4
S4/E6
Prikaži više

  • Sezona 4