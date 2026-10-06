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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 8

Jane i Maura istražuju smrt mlade sportašice koja je bila pred velikim uspjehom. Ambicija, pritisak i obiteljski odnosi pokazuju se ključnima za rješavanje slučaja.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

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  • Sezona 4