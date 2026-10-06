Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Slučaj ubojstva uspješnog poslovnog čovjeka otkriva da njegov naizgled savršen život skriva brojne tajne. Jane i Maura postupno razdvajaju istinu od privida.Prikaži više
Sezona 4Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:22
5. epizoda
Smrt mlade manekenke otkriva mračnu stranu industrije ljepote. Tim postupno razotkriva laži i skrivene motive ljudi iz njezina okruženja.
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40:22
6. epizoda
Nakon ubojstva povezanim s tehnologijom nadzora, Jane i Maura otkrivaju da je netko godinama pratio žrtvu. Slučaj postaje osobito uznemirujući kada se otkrije opseg špijuniranja.
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40:21
7. epizoda
Ubojstvo povezano s povijesnom skupinom za mačevanje vodi tim u neobičan svijet sportskih i povijesnih rekonstrukcija. Rivalstvo među članovima skriva smrtonosne tajne.
Dostupno još 1 dan
40:20
8. epizoda
Jane i Maura istražuju smrt mlade sportašice koja je bila pred velikim uspjehom. Ambicija, pritisak i obiteljski odnosi pokazuju se ključnima za rješavanje slučaja.
Dostupno još 1 dan