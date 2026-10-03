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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 2

Smrt mlade žene vodi istražitelje u svijet ronjenja i podvodnih istraživanja. Jane i Maura otkrivaju da iza nesreće stoji mnogo više nego što se činilo.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 3

  • Sezona 4