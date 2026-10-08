Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 1 dan
Kada je ubijen ugledni sudac, istraga vodi kroz brojne stare presude i neprijateljstva. Jane i Maura pokušavaju otkriti je li motiv osveta ili nešto mnogo složenije.Prikaži više
Sezona 4Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:21
9. epizoda
Slučaj ubojstva uspješnog poslovnog čovjeka otkriva da njegov naizgled savršen život skriva brojne tajne. Jane i Maura postupno razdvajaju istinu od privida.
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40:20
10. epizoda
Smrt vozača utrka vodi tim u svijet automobilskog sporta. Rivalstvo na stazi i financijski interesi postaju glavni motivi istrage.
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40:17
11. epizoda
Jane i Maura istražuju niz zločina koji su povezani sa starim neriješenim slučajem. Dok prate tragove, otkrivaju neočekivane veze između više osumnjičenika.
Dostupno još 1 dan
40:20
12. epizoda
Kada je ubijen ugledni sudac, istraga vodi kroz brojne stare presude i neprijateljstva. Jane i Maura pokušavaju otkriti je li motiv osveta ili nešto mnogo složenije.
Dostupno još 1 dan