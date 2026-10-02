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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 1

Nakon dramatičnih događaja iz finala treće sezone, Jane i Maura pokušavaju vratiti život u normalu. Novi slučaj ubojstva povezan je s obiteljskim tajnama koje godinama nisu izašle na vidjelo.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 3

  • Sezona 4

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  • Sezona 4