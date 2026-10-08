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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 13

Jane i Maura istražuju slučaj otmice povezan s čovjekom koji se pojavljuje prerušen u klauna. Slučaj ponovno otvara stare rane i prisiljava tim da pažljivo prati svaki trag.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4