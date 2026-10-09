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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 15

Kada kuhar popularnog food trucka iznenada umre, Jane i Maura istražuju okolnosti njegove smrti. Ono što isprva izgleda kao prirodna smrt postupno postaje sumnjivo.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4