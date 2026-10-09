Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Kada kuhar popularnog food trucka iznenada umre, Jane i Maura istražuju okolnosti njegove smrti. Ono što isprva izgleda kao prirodna smrt postupno postaje sumnjivo.Prikaži više
Sezona 4Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:17
11. epizoda
Jane i Maura istražuju niz zločina koji su povezani sa starim neriješenim slučajem. Dok prate tragove, otkrivaju neočekivane veze između više osumnjičenika.
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40:20
12. epizoda
Kada je ubijen ugledni sudac, istraga vodi kroz brojne stare presude i neprijateljstva. Jane i Maura pokušavaju otkriti je li motiv osveta ili nešto mnogo složenije.
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40:19
13. epizoda
Jane i Maura istražuju slučaj otmice povezan s čovjekom koji se pojavljuje prerušen u klauna. Slučaj ponovno otvara stare rane i prisiljava tim da pažljivo prati svaki trag.
Dostupno još 1 dan
40:19
14. epizoda
Janein otac Frankie Sr. vraća se s iznenađujućim vijestima koje ponovno pokreću obiteljske probleme. U međuvremenu, Jane i Maura rade na novom slučaju ubojstva.
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