Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 4 Epizoda 16

U istragu se uključuje Homeland Security, dok Jane otkriva važnu vijest koja će utjecati na njezin privatni život. Tim mora riješiti slučaj prije nego što se situacija dodatno zakomplicira.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

  • Sezona 5

Slični sadržaji

Dr. House
Chicago u plamenu
Chicago P.D.
Anđeo osvete
Zaboravljeni slučaj
Dobar i loš murjak
Gospodar neba
Hitna: Chicago
Hudson i Rex
Samo hrabro
Čudesna gđa Maisel
Djevojka iz Plainvillea
Ubojstvo
Mreža laži
Grijeh
Djevojke na zadatku 4
S4/E16
Prikaži više

  • Sezona 4

  • Sezona 5