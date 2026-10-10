Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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U istragu se uključuje Homeland Security, dok Jane otkriva važnu vijest koja će utjecati na njezin privatni život. Tim mora riješiti slučaj prije nego što se situacija dodatno zakomplicira.Prikaži više
Sezona 4Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:19
13. epizoda
Jane i Maura istražuju slučaj otmice povezan s čovjekom koji se pojavljuje prerušen u klauna. Slučaj ponovno otvara stare rane i prisiljava tim da pažljivo prati svaki trag.
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40:19
14. epizoda
Janein otac Frankie Sr. vraća se s iznenađujućim vijestima koje ponovno pokreću obiteljske probleme. U međuvremenu, Jane i Maura rade na novom slučaju ubojstva.
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40:13
15. epizoda
Kada kuhar popularnog food trucka iznenada umre, Jane i Maura istražuju okolnosti njegove smrti. Ono što isprva izgleda kao prirodna smrt postupno postaje sumnjivo.
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