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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 1

Jane i Maura istražuju ubojstvo žene koja je pronađena nakon jutarnjeg trčanja. Slučaj postaje hitniji kada shvate da je nestala i njezina beba. Jane istovremeno pokušava sakriti trudnoću od svoje majke.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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  • Sezona 4

  • Sezona 5