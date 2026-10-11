Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Ubojica preko internetskih oglasa pronalazi muškarce za koje vjeruje da nitko neće primijetiti ako nestanu. Jane pokušava zadržati trudnoću u tajnosti, ali sve joj je teže skrivati je od ljudi oko sebe.Prikaži više
Sezona 4Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:20
1. epizoda
Jane i Maura istražuju ubojstvo žene koja je pronađena nakon jutarnjeg trčanja. Slučaj postaje hitniji kada shvate da je nestala i njezina beba. Jane istovremeno pokušava sakriti trudnoću od svoje majke.
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40:21
2. epizoda
Mlada žena s amnezijom dolazi u policijsku postaju krvave odjeće i s pištoljem u ruci, tvrdeći da je možda nekoga ubila. Tim istovremeno pokušava prihvatiti gubitak detektiva Frosta i pripremiti njegov sprovod.
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