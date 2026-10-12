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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 4

Muškarac je pronađen mrtav u svom naizgled neprobojnom skloništu za preživljavanje. Maura posumnja da njegova smrt nije samoubojstvo i otkriva tragove koji vode do tajnog prolaza i neobičnih financijskih poslova.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

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  • Sezona 5