Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 2

Mlada žena s amnezijom dolazi u policijsku postaju krvave odjeće i s pištoljem u ruci, tvrdeći da je možda nekoga ubila. Tim istovremeno pokušava prihvatiti gubitak detektiva Frosta i pripremiti njegov sprovod.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

  • Sezona 5

Slični sadržaji

Dr. House
Chicago u plamenu
Chicago P.D.
Gospodar neba
Hitna: Chicago
Dobar i loš murjak
Anđeo osvete
Zaboravljeni slučaj
Samo hrabro
Čudesna gđa Maisel
Hudson i Rex
Djevojka iz Plainvillea
Nasljedstvo
Ljubav, razum i osveta
Mreža laži
Djevojke na zadatku 5
S5/E2
Prikaži više

  • Sezona 4

  • Sezona 5