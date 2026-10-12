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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 5

Tim istražuje ubojstvo bogate žene koja boluje od terminalne bolesti i zna da joj je ostalo samo nekoliko mjeseci života. Maura tijekom predavanja upoznaje muškarca koji bi mogao biti njezin idealni partner, ali nije sigurna može li vjerovati osjećajima više nego vlastitom razumu.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5