Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Tim istražuje ubojstvo bogate žene koja boluje od terminalne bolesti i zna da joj je ostalo samo nekoliko mjeseci života. Maura tijekom predavanja upoznaje muškarca koji bi mogao biti njezin idealni partner, ali nije sigurna može li vjerovati osjećajima više nego vlastitom razumu.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:20
1. epizoda
Jane i Maura istražuju ubojstvo žene koja je pronađena nakon jutarnjeg trčanja. Slučaj postaje hitniji kada shvate da je nestala i njezina beba. Jane istovremeno pokušava sakriti trudnoću od svoje majke.
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40:21
2. epizoda
Mlada žena s amnezijom dolazi u policijsku postaju krvave odjeće i s pištoljem u ruci, tvrdeći da je možda nekoga ubila. Tim istovremeno pokušava prihvatiti gubitak detektiva Frosta i pripremiti njegov sprovod.
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40:15
3. epizoda
Ubojica preko internetskih oglasa pronalazi muškarce za koje vjeruje da nitko neće primijetiti ako nestanu. Jane pokušava zadržati trudnoću u tajnosti, ali sve joj je teže skrivati je od ljudi oko sebe.
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40:20
4. epizoda
Muškarac je pronađen mrtav u svom naizgled neprobojnom skloništu za preživljavanje. Maura posumnja da njegova smrt nije samoubojstvo i otkriva tragove koji vode do tajnog prolaza i neobičnih financijskih poslova.
Dostupno još 1 dan
40:21
5. epizoda
Tim istražuje ubojstvo bogate žene koja boluje od terminalne bolesti i zna da joj je ostalo samo nekoliko mjeseci života. Maura tijekom predavanja upoznaje muškarca koji bi mogao biti njezin idealni partner, ali nije sigurna može li vjerovati osjećajima više nego vlastitom razumu.
Dostupno još 2 dana