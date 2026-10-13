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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 6

Maura odlazi na konferenciju medicinskih istražitelja pa Jane mora zatražiti pomoć od Susie. Zajedno pokušavaju riješiti naizgled savršeno ubojstvo, dok se Korsak suočava s bolnim događajem povezanom sa sinom starog prijatelja.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

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  • Sezona 5