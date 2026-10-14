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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 8

Mlada žena postaje meta profesionalnog ubojice, a Jane se mora izložiti opasnosti kako bi zaštitila ključnu tinejdžersku svjedokinju. Tim pokušava pronaći djevojku prije nego što je ubojica ponovno pronađe.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

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  • Sezona 5