Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 1 dan
Mlada žena postaje meta profesionalnog ubojice, a Jane se mora izložiti opasnosti kako bi zaštitila ključnu tinejdžersku svjedokinju. Tim pokušava pronaći djevojku prije nego što je ubojica ponovno pronađe.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:21
5. epizoda
Tim istražuje ubojstvo bogate žene koja boluje od terminalne bolesti i zna da joj je ostalo samo nekoliko mjeseci života. Maura tijekom predavanja upoznaje muškarca koji bi mogao biti njezin idealni partner, ali nije sigurna može li vjerovati osjećajima više nego vlastitom razumu.
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40:09
6. epizoda
Maura odlazi na konferenciju medicinskih istražitelja pa Jane mora zatražiti pomoć od Susie. Zajedno pokušavaju riješiti naizgled savršeno ubojstvo, dok se Korsak suočava s bolnim događajem povezanom sa sinom starog prijatelja.
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40:20
7. epizoda
Ubojstvo trgovca rijetkim knjigama vodi Jane i Mauru do neobičnog keltskog rukopisa i osobe povezane s Paddyjem Doyleom. Istodobno Angela odlučuje napraviti velike promjene u svom životu.
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40:20
8. epizoda
Mlada žena postaje meta profesionalnog ubojice, a Jane se mora izložiti opasnosti kako bi zaštitila ključnu tinejdžersku svjedokinju. Tim pokušava pronaći djevojku prije nego što je ubojica ponovno pronađe.
Dostupno još 1 dan