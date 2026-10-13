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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 7

Ubojstvo trgovca rijetkim knjigama vodi Jane i Mauru do neobičnog keltskog rukopisa i osobe povezane s Paddyjem Doyleom. Istodobno Angela odlučuje napraviti velike promjene u svom životu.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5